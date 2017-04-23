Канадские истребители подняли в воздух для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95

Инцидент зафиксирован впервые с 2014 года.
Североамериканская система раннего обнаружения ПВО зафиксировала приближение бомбардировщиков ВКС РФ к воздушному пространству Аляски и Канады около 19:00 в четверг, 20 марта. Также было установлено, что бомбардировщики приближались с западного направления.
Спикер Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стэдник сообщила о том, что российские Ту-95 не нарушили воздушное пространство Канады и США и действовали "профессионально и безопасно" перед возвращением на базу.
Данный инцидент – поднятие в воздух истребителей Канады для перехвата бомбардировщиков РФ, зафиксирован впервые с декабря 2014 года.
"Мы не видели такого уровня активности с июля 2015 года. То, что они (военнослужащие РФ – ред.) делают на этой неделе, очень похоже на то, что они делают всегда", - отметила Дженнифер Стэдник.
По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, на прошлой неделе российские бомбардировщики Ту-95 были неоднократно замечены возле воздушного пространства Аляски.
В сентябре пришлого года британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, приблизившиеся к воздушному пространству страны. По данным Министерства обороны Великобритании, российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство страны.
Несколькими днями позже в Министерстве иностранных дел Исландии заявили, что три российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 сблизились на опасное расстояние с исландским пассажирским самолетом, следующим из Рейкьявика в Стокгольм.ZN.UA