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Канадские истребители подняли в воздух для перехвата российских бомбардировщиков Ту-95

23 апреля в 10:11

Инцидент зафиксирован впервые с 2014 года. 

CF-18 истребитель
Канада не поднимала истребители для перехвата российских бомбардировщиков последние три года
Два реактивных истребителя ВВС Канады CF-18 были подняты в воздух после обнаружения ПВО двух российских бомбардировщиков Ту -95, сообщает CBC News.

Североамериканская система раннего обнаружения ПВО зафиксировала приближение бомбардировщиков ВКС РФ к воздушному пространству Аляски и Канады около 19:00 в четверг, 20 марта. Также было установлено, что бомбардировщики приближались с западного направления.

Спикер Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Дженнифер Стэдник сообщила о том, что российские Ту-95 не нарушили воздушное пространство Канады и США и действовали "профессионально и безопасно" перед возвращением на базу.

Данный инцидент – поднятие в воздух истребителей Канады для перехвата бомбардировщиков РФ, зафиксирован впервые с декабря 2014 года.

"Мы не видели такого уровня активности с июля 2015 года. То, что они (военнослужащие РФ – ред.) делают на этой неделе, очень похоже на то, что они делают всегда", - отметила Дженнифер Стэдник.

По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, на прошлой неделе российские бомбардировщики Ту-95 были неоднократно замечены возле воздушного пространства Аляски.

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В сентябре пришлого года британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, приблизившиеся к воздушному пространству страны. По данным Министерства обороны Великобритании, российские бомбардировщики не нарушали воздушное пространство страны.

Несколькими днями позже в Министерстве иностранных дел Исландии заявили, что три российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца  Ту-160 сблизились на опасное расстояние с исландским пассажирским самолетом, следующим из Рейкьявика в Стокгольм.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия Канада истребитель Аляска США
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