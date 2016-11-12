Канада выделит 1,5 миллиарда долларов на реализацию плана по защите океанов

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Канадский план преследует цель оставить потомкам лучшее место для жизни.

Канадцы будут защищать океаны senfil.net

Канаде разрабатывают Национальный план по защите океанов, на реализцию которого в ближайшие 5 лет планируется потратить 1,5 миллиарда долларов, сообщает "Укринформ" со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Канадская экономика, окружающая среда и история неразрывно связаны с прибрежными регионами. Национальный план по защите океанов, который стоит 1,5 млрд долл., превратит Канаду в мирового лидера в области морской безопасности и приблизит введение соуправления на наших берегах прибрежными общинами и коренным населением, которые вместе будут обеспечивать то, что побережья будут оставаться здоровыми, чистыми и безопасными для грядущих поколений", - сказал Трюдо.

В администрации Трюдо отметили, что "национальный план имеет четыре основных приоритета: создание ведущей мировой системы морской безопасности; восстановление и защита морских экосистем; усиление партнерских отношений между государством и общинами коренного населения и инвестиции в методы очистки поверхности воды от нефтяных пятен".

Начать реализацию плана и, соответственно, его финансирование, планируется с 2017 года.

"Все что мы как правительство делаем, преследует одну цель – оставить нашим детям и внукам лучшее место для жизни... Работая вместе с партнерами вдоль побережий и по всей стране, я уверен, мы сможем сохранить нашу береговую линию для следующих поколений", - сообщил о значении реализации плана премьер-министр Канады.

Канада омывается тремя океанами – Северным ледовитым, Тихим и Атлантическим, а также обладает самой длинной береговой линией в мире.

Как сообщалось, ранее делегаты из 24 стран договорились о создании в другой части Земли – Антарктике – крупнейшего морского заповедника в мире. Заповедник будет создан в море Росса, его площадь превысит 1,55 миллиона квадратных километров.