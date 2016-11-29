Канада ввела санкции против 15 россиян из-за незаконных выборов в Крыму

В санкционном списке 6 депутатов Госдумы.

Канада вводит все больше санкций против россиян

Канада ввела санкции в отношении 15 человек, из них шесть депутатов Государственной думы России, избранные в Крыму, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

Санкции стали ответом на российские выборы в Крыму, который Канада считает украинским и не признает частью России.

В МИД Канады заявили, что санкции нужны для давления на Россию, где они будут действовать до тех пор, пока "Москва не станет соблюдать свои международные обязательства в отношении Украины".

Европейский Союз и Канада 30октября на саммите в Брюсселе заявили о своей твердой приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы не признаем и продолжаем осуждать аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, и остаемся решительно настроенными применять политику непризнания", - говорится в совместном заявлении сторон, распространенном по итогу встречи в верхах ЕС-Канада.

ЕС и Канада договорились продолжать сотрудничество и тесную координацию в области применения ограничительных мер по отношению к РФ, которые должны оставаться тесно увязанными с полным выполнением Минских соглашений и уважением суверенитета Украины.

В своем заявлении стороны обещают продолжение помощи Украине в реализации ее реформ.