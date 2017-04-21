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Канада ввела новые санкции против режима Асада

21 апреля в 21:01

В санкционный список включили еще 17 сирийских чиновников.

Канада
Канада расширила санкции против Сирии
Канада расширила санкции против представителей режима сирийского президента Башара Асада за применение химического оружия против гражданского населения.

Сообщение о внесение в санкционный список еще 17 высокопоставленных чиновников режима Асада и пяти связанных с ним организаций появилось на сайте канадского правительства в пятницу, 21 апреля. Теперь их активы на территории Канады будут заморожены, а финансовые операции с их участием – запрещены.

Министр иностранных дел Канады Христя Фрилянд назвала очередное расширение санкций "сигналом режиму Асада, который понесет ответственность за совершенные военные преступления".

После химической атаки в сирийской провинции Идлиб Канада ввела санкции против 27 представителей режима Асада.

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Ранее сообщалось, что Канада может ввести дополнительные санкции против России за поддержку Асада. В частности, премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что его страна готова поддержать действия, которые покажут России ее ответственность за действия сирийского режима.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сирия санкции Канада Асад химоружие
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