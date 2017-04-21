Канада ввела новые санкции против режима Асада

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В санкционный список включили еще 17 сирийских чиновников.

Канада расширила санкции против Сирии

Канада расширила санкции против представителей режима сирийского президента Башара Асада за

Сообщение о внесение в санкционный список еще 17 высокопоставленных чиновников режима Асада и пяти связанных с ним организаций появилось на сайте канадского правительства в пятницу, 21 апреля. Теперь их активы на территории Канады будут заморожены, а финансовые операции с их участием – запрещены.

Министр иностранных дел Канады Христя Фрилянд назвала очередное расширение санкций "сигналом режиму Асада, который понесет ответственность за совершенные военные преступления".

После химической атаки в сирийской провинции Идлиб Канада ввела санкции против 27 представителей режима Асада.

Ранее сообщалось, что Канада может ввести дополнительные санкции против России за поддержку Асада. В частности, премьер-министр Джастин Трюдо отметил, что его страна готова поддержать действия, которые покажут России ее ответственность за действия сирийского режима.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели.