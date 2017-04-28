Канада собирается провести эксперимент с выплатой базового дохода - WP

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Несколько тысяч жителей Онтарио будут несколько лет получать безусловные деньги от государства.

Канада попытается платить гражданам деньги просто так.

Власти самой населенной провинции- Онтарио -собираются присоединиться к эксперименту с выплатой так называемого безусловного базового дохода.

Так канадские чиновники хотят проверить, как выплата денег от государства без исполнения за это какой-либо работы может работать в качестве программы социального обеспечения.

Об этом пишет американское издание Washington Post, добавляя, что эксперимент продлится три года.

"Многие люди беспокоятся, какие перспективы мир обещает их детям. Это мир глобальной конкуренции, урезанных социальных льгот, где все больше людей работают на условиях частичной занятости", - сказал премьер-министр Онтарио Кэтлин Уилл.

Безусловный базовый доход будут получать четыре тысячи канадцев с низкими доходами, которых выберут произвольно. Всех участников выберут в городах Гамильтон и Тандер-Бэй, а также в сельском поселении Линдси. Деньги от государства будут получать как работающие, так и безработные, а кроме того те, кто получает социальную помощь и семьи, которые работают, но все равно считают бедными.

Люди без семей будут получать до 17 тысяч канадских долларов в год, семейные пары - до 24 тысяч. Чтобы поощрить людей искать работу, за которую хорошо платят, участники эксперимента смогут получать дополнительно половину зарплаты в качестве базового дохода. Всего на эксперимент Онтарио собирается потратить 150 миллионов канадских долларов.

Эксперименты с выплатой базовых доходов проводят не только в Канаде. Нидерланды, Индия и Финляндия тоже испытают систему базовых безусловных выплат гражданам в качестве новой формы социального обеспечения в времена наступления новейших технологий и IТ-корпораций, которым требуется все меньше работников, чтобы получать высокие доходы.