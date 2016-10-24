Канада направит в Латвию бойцов бригады "Томагавк"

Канадские военные войдут в состав многонациональной боевой бригадной группы НАТО.

Канадские военные отправятся в Латвию politikus.ru

В Латвию в ближайшее время может прибыть 2-я механизированная бригадная группа воинского подразделения "Томагавк" из Канады. Группа войдет в состав многонациональной боевой бригадной группы НАТО , сообщает Delfi . Сообщается, что 455 канадских солдат станут ядром многонационального батальона НАТО.

Боевую группу планируется разместить в Латвии в 2017 году в рамках реализации решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве.

Подразделение повышенной боевой готовности "Томагавк" было создано в июне 2016 года и приступило к учением на полигоне в Петававе (Канада) в июле этого года. В подразделение входят 2-я механизированная боевая бригадная группа, резервисты, бойцы спецназа и эскадрилья из 450 вертолетов.

Ранее сообщалось, что канадцы планируют полностью развернуть свое подразделение в Латвии в начале осени 2017 года, а прибывать канадские военные в прибалтийскую страну начнут уже в в мае 2017 года.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что батальоны будут размещены на ротационной основе. В их составе будут нести службу военнослужащие из разных государств-членов НАТО. Размещение дополнительных сил в Польше будут курировать США, а в Литве, Эстонии и Латвии – ФРГ, Великобритания и Канада соответственно.