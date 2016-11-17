Канада и Россия провели секретные переговоры по Украине - Reuters

В канадской оппозиции уже заявили об опасении, что страна может ослабить санкций против РФ.

Гвоздеки посетил Москву для переговоров по вопросам контроля вооружений, Украины и Сирии @inosmi.ru

Политический директор Министерства иностранных дел Канады Марк Гвоздеки в начале ноября посетил Москву, где провел закрытую встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым для переговоров по вопросам контроля вооружений, Украины и Сирии, сообщает Reuters.



Гвоздеки посетил Москву 1 ноября, незадолго до победы на выборах президента США Дональда Трампа. Если Трамп выполнит свое обещание наладить более тесные связи с Путиным, трансатлантический и европейский фронт против РФ может рухнуть.

"Этот визит - первый подобный за год, прошедший со времени победы на выборах Либеральной партии во главе с Джастином Трюдо. Его предшественник на посту главы правительства Стивен Харпер наложил на Россию серьезные ограничительные меры из-за поддержки боевиков в Украине", - напомнили в Reuters .

В канадской оппозиции уже заявили об опасении, что страна может ослабить санкций против России.

Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что в Канаде ожидают наплыв мигрантов-мексиканцев в связи с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа.