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Канада и Россия провели секретные переговоры по Украине - Reuters

17 ноября в 11:10

В канадской оппозиции уже заявили об опасении, что страна может ослабить санкций против РФ.

Канада Россия
Гвоздеки посетил Москву для переговоров по вопросам контроля вооружений, Украины и Сирии
@inosmi.ru

Политический директор Министерства иностранных дел Канады Марк Гвоздеки в начале ноября посетил Москву, где провел закрытую встречу с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым для переговоров по вопросам контроля вооружений, Украины и Сирии, сообщает Reuters.

Гвоздеки посетил Москву 1 ноября, незадолго до победы на выборах президента США Дональда Трампа. Если Трамп выполнит свое обещание наладить более тесные связи с Путиным, трансатлантический и европейский фронт против РФ может рухнуть.

"Этот визит - первый подобный за год, прошедший со времени победы на выборах Либеральной партии во главе с Джастином Трюдо. Его предшественник на посту главы правительства Стивен Харпер наложил на Россию серьезные ограничительные меры из-за поддержки боевиков в Украине", - напомнили в Reuters .

В канадской оппозиции уже заявили об опасении, что страна может ослабить санкций против России.

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Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что в Канаде ожидают наплыв мигрантов-мексиканцев в связи с победой на выборах в США республиканца Дональда Трампа.

По материалам: ZN.UA , Reuters ,
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Тэги Канада Россия Украина
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