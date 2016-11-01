Канада готова принять 300 тысяч иммигрантов в 2017 году

Годовой показатель иммигрантов должен оставаться в последующие годы на том же уровне.

В 2017 году планируется принять больше мигрантов, переезжающих в Канаду по экономическим причинам

Власти Канады планируют удерживать число новых иммигрантов в страну на уровне 300 тысяч человек в год, при этом отдавая предпочтение приезжающим по экономическим причинам и снижению количества принимаемых беженцев.

"Канада готова и впредь держать свои двери открытыми для мигрантов. В будущем году страна намерена принять порядка 300 тысяч человек", - заявил министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Джон Маккаллум, сообщает DW.

Маккаллум добавил, что в 2017 году планируется принять больше мигрантов, переезжающих в страну по экономическим причинам (172,5 тысячи), и меньше беженцев. Их число уменьшится с 40 тысяч в 2016 году до 16 тысяч в 2017-м. В 2017 в Канаду смогут въехать 84 тысячи родственников беженцев.

Издание отмечает, что озвученное число соответствует планируемому показателю 2016 года, однако должно измениться соотношение групп прибывающих в Канаду лиц.

Министр также подчеркнул, что годовой показатель в 300 тысяч иммигрантов должен оставаться ориентировочной величиной и в последующие годы.

Напомним, в Канаде намерены увеличить число иммигрантов в связи с нехваткой рабочей силы, которая частично объясняется старением населения.

Ранее сообщалось, что Канада и Украина ведут переговоры об отмене визового режима.

Подробнее читайте в статье "Визовый трафарет Канады" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".