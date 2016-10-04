Канада будет облагать налогом выбросы углекислого газа

С помощью налога в Канаде рассчитывают выполнить Парижское соглашение по климату и сократить выбросы углекислого газа.

В Канаде придется платить налог за вредные выбросы в атмосферу

В Канаде с 2018 году введут налог на выбросы углекислого газа. Он составит 10 долларов за тонну углекислорода, а к 2022 году постепенно увеличится до 50 долларов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

Он отметил, что центральное правительство Канады будет определять лишь минимальные ставки налога, а окончательное решение о его размере примут в провинциях.

"Чтобы следующие 50 лет были лучшим за предыдущие, мы должны уменьшить выбросы парниковых газов и переход к низкоуглеродной экономике, которая будет работать для всех, особенно для членов среднего класса и тех, кто стремится к нему присоединиться", - сказал Трюдо.

Таким образом в Канаде рассчитывают выполнить Парижское соглашение по климату и сократить к 2030 году выбросы углекислого газа на 30% по сравнению с 2005 годом.

Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина".