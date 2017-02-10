Как досрочные выборы в Италии могут дать шанс популистам – Bloomberg

Главные вопросы о предстоящих выборах в Италии.

Ренци выступает главным инициатором досрочных выборов, но победить на них могут "Пять звезд" Facebook/Matteo Renzi

Италия может стать еще одним европейским государством, наряду с Германией, Францией и Нидерландами, в котором популисты попытаются прийти к власти в этом году. Несмотря на то, что следующие выборы вдолжны произойти только в 2018, некоторые партии требуют решение о досрочных выборах. Популистская партия "Пяти звезд", которая хочет выйти из еврозоны, имеет все шансы прийти к власти.

Журналисты Джон Фолейн и Чиара Элбанис в своей статье на Bloomberg ответили на основные вопросы по следующим выборам в Италии.

1. Почему решение суда делает досрочные выборы более реальными?

Конституционный суд Италии убрал несколько изменений в избирательном законе, которые ввел предыдущий премьер-министр Маттео Ренци. Это означает, что выборы в нижнюю палату парламента будут опять проводиться по пропорционной системе, как и в Сенате.

2. Кто хочет досрочных выборов?

Ренци, "Пять звезд" и ультраправая "Лига севера". Ренци ушел с поста премьер-министра после провала организованного ним референдума об ограничении прав Сената. Но он до сих пор управляет Демократической партией и хочет вернуть себе власть. Его сторонники говорят, что Италия имеет права выбрать новый парламент, который будет у власти пять лет, чтобы успеть провести реформы. "Пять звезд" призывали к выборам сразу после референдума Ренци. Они хотят выборов, потому что сейчас их рейтинг почти сравнялся с Демократической партией.

3. Кто не хочет досрочных выборов?

Часть Демократической партии, которая оспаривает лидерство Ренци в партии и несколько руководителей партии, которые считают, что он слишком спешит. Также не хочет выборов правоцентристская "Вперед Италия", основанная экс-премьером Сильвио Берлускони. Берлускони не спешит с выборами, поскольку он ожидает решения Европейского суда по правам человека. Экс-премьер обратился в суд после запрета в Италии на публичную деятельность, наложенную за махинации с уклонением от налогов.

4. Когда будет понятно о правилах досрочных выборов?

Партии ожидают детального решения Конституционного суда, которое должно выйти в конце февраля. Он может призвать изменить избирательные системы как можно быстрее.

5. Когда могут произойти досрочные выборы?

Ренци настаивает на выборах до средины июня. Один из вариантов, как он может это осуществить – попросить премьера, который входит в его партию, пойти в отставку. Премьеру будет сложно отказать, поскольку он близкий друг и сторонник Ренци. Однако Ренци не будет и сильно торопиться. Возможно он попробует уговорить другие партии таки принять изменения в избирательное законодательство.

6. Могут ли победить "Пять звезд"?

Это и зависит от того, насколько мейнстримные партии договорятся о изменении избирательной системы. Социальные опросы показывают, что ни одна партия не наберет 40%, которые необходимы для автоматического большинства в парламенте. Даже если "Пять звезд" победят, то они смогут прийти ко власти только посредством коалиции с другими политическими силами. В то же время "Пять звезд" опровергают слухи, что они ведут переговоры о совместном правительстве с другими партиями, особенно "Лигой севера".

7. Кто же тогда придет ко власти в Италии?

Учитывая, что ни одна из партий не наберет 40%, правительство будет сформировано коалицией. Наиболее вероятны союзы партии Ренци, центристов и "Вперед Италия". Однако может случиться и наихудший сценарий, когда партии не смогут договориться о коалиции.

Ранее премьер-министр Италии Маттео Ренци объявил о намерении покинуть свой пост после того, как итальянцы отвергли на референдуме предложенную им конституционную реформу. В свою очередь, Маттарелла убедилдо принятия нового бюджета страны.

Напомним, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию. 59% избирателей не поддержали правительственную инициативу. Явка на референдуме превысила 68%.