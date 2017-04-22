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Кадыров предложил журналистам извиниться на коленях

22 апреля в 21:39

Глава Чечни раскритиковал авторов статей о преследованиях геев в республике. 

Рамзан Кадыров
Кадыров оскорбил журналистов
Инстаграм Рамзана Кадырова
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров назвал "продажными шайтанами" авторов статей о преследованиях геев в Чечне. 

По его словам, журналистам следует "попросить тех продажных шайтанов, чтобы они извинились перед чеченским народом" и "встали на колени за то, что они оскорбили, унизили, обвинили". 

Под "продажными шайтанами" Кадыров подразумевал авторов статей о преследованиях геев в Чечне. Комментируя сообщения о том, что в республике действуют секретные тюрьмы, Кадыров сказал, что "все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть" и не нашли "ни одного такого случая". 

"Просто на Западе очень хотят, чтобы все жили по их правилам, перестали обзаводиться семьями, рожать и растить детей, достойных сыновей. У них там мужчины повыходили замуж за бывших мужчин", — сказал глава Чечни. 

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Ранее российская "Новая газета" обратилась в правоохранительные органы с жалобами на угрозы после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Ранее в "Новой газете" вышла статья о преследованиях в Чечне мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным издания, за последние недели полицейские задержали около 100 человек, не менее троих мужчин убили. Чеченское руководство эти обвинения отрицает. 

По материалам: Медуза
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Тэги Чечня мужчина преследование Кадыров права продажа республика глава секс статья ориентация
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