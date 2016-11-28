Кадыров оправдал кровную месть и коллективную ответственность

Институт кровной мести укрепляет семьи и дисциплинирует родственников. Своих личных врагов Кадыров уже уничтожил.
"Наивные люди думают, будто кровная месть нужна, чтобы убивать. Наоборот! Ее придумали для предотвращения убийств. Перед тем как поднять руку на кого-то, хорошенько подумаешь, какое наказание последует, кому его нести. Коллективная ответственность очень дисциплинирует. Мои сыновья знают: один провинился - отвечают все. Поэтому присматривают друг за другом, оберегают от глупостей. В этом и есть смысл настоящей братской помощи. И семьи это тоже только укрепляет, делает союзы прочнее", - сказал он в интервью государственному агентству ТАСС.
Он также заявил, что личных врагов у него нет. "Я самый-самый мирный человек на свете", - сообщил глава Чечни.
"Да, у меня были кровные враги, они убивали истинных сынов чеченского народа, сынов России - моих друзей, моего отца, первого президента Чеченской Республики героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, политика, известного во всем мире религиозного деятеля… Их больше нет, всех уничтожили. Это была наша обязанность", - добавил он.
Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в санкционом списке Украины.
В 2015 году международная кризисная группа (ICG) опубликовала доклад "Чечня: внутреннее зарубежье", в котором сообщается, что в Чечне растет конфликтный потенциал по всем направлениям: политика, экономика, религия и т.д. Эксперты считают, что хрупкая стабильность в этой кавказской республике существует лишь благодаря личным отношениям президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.