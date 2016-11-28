Кадыров оправдал кровную месть и коллективную ответственность

Институт кровной мести укрепляет семьи и дисциплинирует родственников. Своих личных врагов Кадыров уже уничтожил.

Рамзан Кадыров в интервью государственному агентству ТАСС рассказал, как надо мстить кровным врагам delfi.lv

Кровную месть придумали для предотвращения убийств, заявил глава Чеченской Республики (РФ)

"Наивные люди думают, будто кровная месть нужна, чтобы убивать. Наоборот! Ее придумали для предотвращения убийств. Перед тем как поднять руку на кого-то, хорошенько подумаешь, какое наказание последует, кому его нести. Коллективная ответственность очень дисциплинирует. Мои сыновья знают: один провинился - отвечают все. Поэтому присматривают друг за другом, оберегают от глупостей. В этом и есть смысл настоящей братской помощи. И семьи это тоже только укрепляет, делает союзы прочнее", - сказал он в интервью государственному агентству ТАСС.

Он также заявил, что личных врагов у него нет. "Я самый-самый мирный человек на свете", - сообщил глава Чечни.

"Да, у меня были кровные враги, они убивали истинных сынов чеченского народа, сынов России - моих друзей, моего отца, первого президента Чеченской Республики героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, политика, известного во всем мире религиозного деятеля… Их больше нет, всех уничтожили. Это была наша обязанность", - добавил он.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в санкционом списке Украины.

В 2015 году международная кризисная группа (ICG) опубликовала доклад "Чечня: внутреннее зарубежье", в котором сообщается, что в Чечне растет конфликтный потенциал по всем направлениям: политика, экономика, религия и т.д. Эксперты считают, что хрупкая стабильность в этой кавказской республике существует лишь благодаря личным отношениям президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.