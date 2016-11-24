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Израильский город Хайфа охватил масштабный пожар

24 ноября в 17:55

Эвакуированы целые районы города.

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Пожары в Хайфе Фото Instagram

В израильской Хайфе утром 24 ноября начались пожары. Сотни людей эвакуированы из наиболее опасных районов — Рамот Сапир, Ромема и Тальмон. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении.

В нескольких регионах Израиля на этой неделе началась череда лесных пожаров из-за жаркой и сухой погоды. Погодные условия затрудняют тушения огня. В Хайфе огонь перекинулся на жилые и коммерческие здания.

Для тушения пожаров Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр отправили в помощь израильским спасателям экипажи пжарной авиации.

В соцсетях жители Хайфы публикуют фотографии города в огне. Работник пожарной службы сообщил изданию Times of Israel, что подозрения о поджогах не получили пока подтверждения.

По материалам: Times of Israel
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Тэги пожар Израиль эвакуация
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