Израильский город Хайфа охватил масштабный пожар

Эвакуированы целые районы города.

В израильской Хайфе утром 24 ноября начались пожары. Сотни людей эвакуированы из наиболее опасных районов — Рамот Сапир, Ромема и Тальмон. Больницы города перешли на режим работы при чрезвычайном положении.

В нескольких регионах Израиля на этой неделе началась череда лесных пожаров из-за жаркой и сухой погоды. Погодные условия затрудняют тушения огня. В Хайфе огонь перекинулся на жилые и коммерческие здания.

Для тушения пожаров Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр отправили в помощь израильским спасателям экипажи пжарной авиации.

В соцсетях жители Хайфы публикуют фотографии города в огне. Работник пожарной службы сообщил изданию Times of Israel, что подозрения о поджогах не получили пока подтверждения.