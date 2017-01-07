Израиль сократит финансирование ООН

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В Тель-Авиве заявили, что ООН финансирует антиизраильские организации.

Израиль уменьшит свой взнос в пользу ООН на 6 млн долларов http://ieshua.org/

Израильская сторона уменьшит объем своего взноса в пользу Организации объединенных наций () в ответ на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.

Как сообщает российская редакция Deutsche Welle, с соответствующим заявленим 7 января выступил представитель израильского МИД.

"Государство Израиль приняло решение в 2017 году сократить наш ежегодный взнос на 6 млн долларов", - заявил он, добавив, что данная сумма примерно соответствует выплатам, которые ООН осуществляет в пользу "антиизраильских организаций".

Указывается, что в целом, Израиль переводит на счета ООН около 40 млн долларов в год.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции.

В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".