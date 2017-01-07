Израиль сократит финансирование ООН

В Тель-Авиве заявили, что ООН финансирует антиизраильские организации.
Как сообщает российская редакция Deutsche Welle, с соответствующим заявленим 7 января выступил представитель израильского МИД.
"Государство Израиль приняло решение в 2017 году сократить наш ежегодный взнос на 6 млн долларов", - заявил он, добавив, что данная сумма примерно соответствует выплатам, которые ООН осуществляет в пользу "антиизраильских организаций".
Указывается, что в целом, Израиль переводит на счета ООН около 40 млн долларов в год.
Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции.
В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.
Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Deutsche Welle (Русская редакция)