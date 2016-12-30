Израиль пытается извлечь пользу из своего дипломатического поражения в ООН – обозреватель

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Тель-Авив связывает с администрацией Трампа надежды на "перезагрузку" американо-израильских отношений.

Резкая реакция Израиля на резолюцию ООН может преследовать сразу несколько целей http://ieshua.org/

Резкая реакция израильской стороны на голосование Совбеза ООН по резолюции с призывом прекратить создание поселений на оккупированных палестинских территориях, адресована израильским избирателям, влиятельной еврейской диаспоре и администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Владимир Кравченко. По его мнению, таким образом Тель-Авив пытается обернуть свое дипломатическое поражение в ООН в выигрыш.

"Реакция Б.Нетаньяху, возможно, и выглядит чрезмерно эмоциональной, балансирует на грани истерики, однако она во многом рассчитана на внутреннего потребителя — израильских избирателей "Ликуд" и "Наш дом — Израиль". Она рассчитана на влиятельную израильскую диаспору. И, конечно же, — на администрацию новоизбранного американского президента Дональда Трампа, с которым правящая коалиция связывает надежды на "перезагрузку" американо-израильских отношений, изрядно испорченных личной неприязнью Биньямина Нетаньяху к Бараку Обаме", - пишет он.

Автор указывает, что сложные личные отношения между лидерами двух стран все же не повлияли на финансовую помошь США для Израиля и расширение сотрудничества между израильскими и американскими спецслужбами.

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции.

В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

Ранее Избранный президент США Дональд Трамп пообещал не допустить неуважительного отношения к Израилю и призвал Тель-Авив дождаться его инаугурации.

Подробнее об охлаждении отношений между Украиной и Израилем после скандального голосования по резолюции Совбеза ООН читайте в статье Владимира Кравченко "Демарш в Хануку" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".