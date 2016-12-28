Израиль приостановил строительство поселений на палестинской территории

Рассмотрение вопроса было отложено из-за предстоящей речи госсекретаря США Джона Керри.

Израиль приостановил строительство поселений согласно резолюции ООН, поддержанной Украиной резолюции Совета безопасности ООН является палестинской территорией, сообщает Reuters.

Рассмотрение вопроса было отложено из-за предстоящей речи госсекретаря США Джона Керри, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке, в частности вариантам решения израильско-палестинского конфликта.

Читайте также: Нетаньяху объяснил жесткую позицию к поддержавшим "антиизраильскую" резолюцию странам

Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции. В связи с этим премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отменил запланированный визит в страну премьер-министра Украины Владимир Гройсмана. Также, по данным израильских СМИ, Нетаньяху распорядился свести к минимуму рабочие отношения с представителями 12 государств, в том числе Украины, в связи с голосованием за резлюцию Совета Безопасности ООН 23 декабря.

В ответ министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета безопасности ООН. В ходе встречи украинская сторона выступила с призывом "прекратить раздувать антиукраинскую истерию". "По итогам встречи было договорено сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе", - подчеркнули в МИД.