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Израиль переживает по поводу сотрудничества России с Ираном

3 мая в 08:49

Нетаньяху добавил, что в Сирии остаются десятки тонн химического оружия. 

Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху говорит, что нельзя допустить укрепления Ирана в Сирии
kp.ru
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху высказал свою обеспокоенность по поводу сотрудничества России с Ираном. Нетаньяху отметил, что Израиль поддерживает борьбу с террористической организацией "Исламское государство", но не ценой укрепления Ирана в Сирии.

 Премьер добавил, что подозревает Иран в использовании Сирии, как плацдарма для дестабилизации Израиля. Кроме того, Нетаньяху отметил, что в Сирии до сих пор остаются десятки тонн химического оружия.

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Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН 12 апреля Россия в очередной раз ветировала проект резолюции по расследованию химической атаки в Сирии.  

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

Перед этим Франция инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с применением химического оружия в Сирии, но проект резолюции был в очередной раз заблокирован Россией.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ТАСС
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Тэги Сирия Иран Россия Израиль
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