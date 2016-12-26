Израиль не прекратит строительство поселений на западном берегу реки Иордан – министр

Министр образования и диаспоры Израиля заявил, что резолюция СБ ООН окажется на свалке истории.

Израильский министр заверил, что еврейских поселений на западном берегу реки Иордан будет еще больше

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в ответ наактивизировать строительство еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.

"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране… Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", – заявил министр в воскресенье, 25 декабря.

Нафтали Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом"), передает Deutsche Welle.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН.

Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся финансирования организаций под эгидой ООН.

Тем временем, в МИД Украины выразили надежду, что голосование за резолюцию Совета Безопасноти ООН не скажется на отношения Киева и Тель-Авива.