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Израиль не прекратит строительство поселений на западном берегу реки Иордан – министр

26 декабря в 03:01

Министр образования и диаспоры Израиля заявил, что резолюция СБ ООН окажется на свалке истории.

Западный берег реки Иордан
Израильский министр заверил, что еврейских поселений на западном берегу реки Иордан будет еще больше
Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал  в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН активизировать строительство еврейских поселений на западном берегу реки Иордан.

"Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране… Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии", – заявил министр в воскресенье, 25 декабря.

Нафтали Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии "Байт Йехуди" ("Еврейский дом"), передает Deutsche Welle.

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Как сообщалось, Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. 

Нетаньяху также поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца пересмотреть взаимоотношения с ООН, в том числе, касающихся  финансирования организаций под эгидой ООН.

Тем временем, в МИД Украины выразили надежду, что голосование за резолюцию Совета Безопасноти ООН не скажется на отношения Киева и Тель-Авива.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Израиль ООН резолюция Палестина
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