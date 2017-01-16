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Израиль назвал парижский саммит "ненужным"

16 января в 09:34

"Организация освобождения Палестины", в свою очередь, приветствовала призыв парижского саммита к преодолению конфликта по принципу "двух государств".

Израиль
В Тель-Авиве еще раз продемонстрировали пренебрежение к парижскому саммиту
http://ieshua.org/
Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало открывшийся 15 января в Париже саммит по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, назвав его "ненужным" и отдаляющим перспективу достижения мира.

"Международные конференции и резолюции ООН только отдаляют мир, поскольку они поощряют палестинцев продолжать отказываться от прямых переговоров с Израилем", цитирует украинская редакция Deutsche Welle заявление израильского МИД.

В свою очередь, "Организация освобождения Палестины" приветствовала призыв парижского саммита к преодолению конфликта по принципу "двух государств". В ООП отметили, что участники парижской конференции заявили о необходимости прекращения создания израильских поселений на оккупированной территории.

ООП также призвала Францию признать государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Накануне представители более чем 70 государств призвали Израиль и Палестинскую национальную автономию активизировать работу над мирным урегулированием на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал парижскую конференцию бесполезной, и дал понять, что Тель-Авив не собирается принимать во внимание ее результаты.

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Израиль Палестина конференция
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