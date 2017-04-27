Израиль нанес удар по сирийским складам оружия под Дамаском – Reuters

Склад использовали иранские военные и "Хезболла".

Израиль ударил по складам оружия возле Дамаска http://ieshua.org/

Израиль нанеспо складу оружия возле аеропорта Дамаска, который использовался как пункт передачи иранского оружия ливанской террористической группировке "Хезболла". На складе находилось оружие, которое поставляли грузовыми самолетами из Ирана, сообщает Reuters , ссылаясь на свои источники в разведке этого региона.

На складе находилась большая часть оружия, которое поставлял Иран, сообщает источник. Пока неизвестно был ли это ракетный или авиаудар.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk — Press TV (@PressTV) 27 квітня 2017 р.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

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