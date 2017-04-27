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Израиль нанес удар по сирийским складам оружия под Дамаском – Reuters

27 апреля в 10:36

Склад использовали иранские военные и "Хезболла".

Израиль
Израиль ударил по складам оружия возле Дамаска
http://ieshua.org/
Израиль нанес удары по складу оружия возле аеропорта Дамаска, который использовался как пункт передачи иранского оружия ливанской террористической группировке "Хезболла". На складе находилось оружие, которое поставляли грузовыми самолетами из Ирана, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники в разведке этого региона.

На складе находилась большая часть оружия, которое поставлял Иран, сообщает источник. Пока неизвестно был ли это ракетный или авиаудар.

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Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".

По материалам: ZN.UA
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Тэги оружие Сирия Иран Израиль
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