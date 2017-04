Израиль нанес удар по сирийским складам оружия под Дамаском – Reuters

Израиль нанеспо складу оружия возле аеропорта Дамаска, который использовался как пункт передачи иранского оружия ливанской террористической группировке "Хезболла". На складе находилось оружие, которое поставляли грузовыми самолетами из Ирана, сообщает Reuters , ссылаясь на свои источники в разведке этого региона.

На складе находилась большая часть оружия, которое поставлял Иран, сообщает источник. Пока неизвестно был ли это ракетный или авиаудар.

URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk