Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Удары нанесены по району авиабазы, которую используют элитные подразделения Республиканской гвардии Асада.
Командование сирийской армии заявило о том, что Израиль обстрелял военный аэродром в пригороде Дамаска.
Взрывы были слышны в столице Сирии, а жители одного из пригородов увидели большой столб дыма, который шел в районе военного аэропорта "Мезза", передает Reuters.
Сирийские правительственные СМИ заявили, что ракеты были выпущены из района, недалеко от Тивериадского озера на севере Израиля сразу после полуночи, и ударили по району авиабазы, которую используют элитные подразделения Республиканской гвардии президента Башара Асада.
Ранее сообщалось, что борьба между сирийской армией и повстанцами продолжается в Дамаске несмотря на то, что в Сирии вступил в силу режим прекращения огня 30 декабря 2016.
Ранее стало известно, что Россия, Турция и Иран намерены разделить Сирию на свои зоны влияния.
Ранее сообщалось, что турецкая и российская стороны согласовали новый план перемирия в Сирии, который будет представлен участникам сирийского конфликта. Предложенное перемирие не будет касаться террористических организаций. В случае успешного прекращения огня, сирийское правительство и оппозиция приступят к переговорам по урегулированию конфликта в Астане. Гарантами урегулирования выступят Турция и Россия.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны предлагают создать переговорную площадку для участников сирийского конфликта в столице Казахстана Астане.
Основные моменты истории сирийского конфликта читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".ZN.UA