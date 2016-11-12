Избрание Трампа угрожает отношениям США и ЕС – Юнкер

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Нового президента США предстоит научить, что такое Европа и как она работает, считает глава Еврокомиссии.

Юнкер обеспокоен дипломатией Трампа © European Council

Избрание Дональда Трампа президентом США представляет угрозу для трансатлантических межконтинентальных отношений, подрывая их основы и структуры, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед студентами в Люксембурге.

Председатель Еврокомиссии обеспокоен уровнем знаний нового президента о Европе.

"Во время избирательной кампании господин Трамп сказал, что Бельгия является какой-то деревней где-то на нашем континенте... Если честно, мы вынуждены будем потратить два года, пока он будет ездить по миру и узнавать то, чего он сейчас не знает. Нового президента предстоит научить, что такое Европа и как она работает", - заявил Юнкер, передает BBC.

По мнению BBC, высказывания Юнкера резко контрастируют с заявлением других европейских политиков, которые предпочли высказываться о новом президенте в более мягком и дипломатичном тоне. Однако это заявление отражает то беспокойство, которым охвачена европейская общественность после избрания Трампа президентом США.

Как сообщалось, переходную компанду избранного президента США Дональда Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. В нее также войдут нейрохирург Бен Карсон, проигравший Трампу праймериз, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и другие близкие к Трампу члены Республиканской партии.