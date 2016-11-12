Топ Новости
<
>

Избрание Трампа угрожает отношениям США и ЕС – Юнкер

12 ноября в 01:00

Нового президента США предстоит научить, что такое Европа и как она работает, считает глава Еврокомиссии. 

Жан-Клод Юнкер1
Юнкер обеспокоен дипломатией Трампа
© European Council

Избрание Дональда Трампа президентом США представляет угрозу для трансатлантических межконтинентальных отношений, подрывая их основы и структуры, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая перед студентами в Люксембурге. 

Председатель Еврокомиссии обеспокоен уровнем знаний нового президента о Европе.

"Во время избирательной кампании господин Трамп сказал, что Бельгия является какой-то деревней где-то на нашем континенте... Если честно, мы вынуждены будем потратить два года, пока он будет ездить по миру и узнавать то, чего он сейчас не знает. Нового президента предстоит научить, что такое Европа и как она работает", - заявил Юнкер, передает BBC

По мнению BBC, высказывания Юнкера резко контрастируют с заявлением других европейских политиков, которые предпочли высказываться о новом президенте в более мягком и дипломатичном тоне. Однако это заявление отражает то беспокойство, которым охвачена европейская общественность после избрания Трампа президентом США. 

Читайте также: Так ли страшен Трамп?

Как сообщалось, переходную компанду избранного президента США Дональда Трампа возглавит будущий вице-президент Майк Пенс. В нее также войдут нейрохирург Бен Карсон, проигравший Трампу праймериз, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и другие близкие к Трампу члены Республиканской партии.

По материалам: BBC
Читайте также
Тэги президент США Европа Юнкер Еврокомиссия работа BBC председатель заявление политика высказывания
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87
Последние новости