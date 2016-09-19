Избрание Трампа президентом обернется для США рецессией и исчезновением iPhone с рынка – WSJ

Торговая политика Трампа пагубна для американской экономики еще и рисками от "возмездия" со стороны таких стран, как Китай.

Торговая политика Трампа может стоить Трампу 5 млн рабочих мест Yahoo!News

Избрание президентом Хилари Клинтон тоже отобразиться на экономике США, но не так пагубно, утверждают экономисты.

Навязывание жестких налогов на товары из Китая и Мексики, что ранее обещал ввести республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп, может подтолкнуть США к рецессии и стоить Штатам пяти млн рабочих мест, говорится в исследовании, проведенном Институтом мировой экономики Петерсона.

При этом, в исследовании отмечается, что у главного соперника Трампа Хиллари Клинтон тоже негативное отношение к Транс-Тихоокеанскому партнерству. Ее торговая политика также негативно отразиться на экономики Штатов, однако не так, как в случае с Трампом – его политика станет разрушительной.

Так, Трамп обещал резкое снижение корпоративных налогов в США и введение значительных торговых пошлин на импорт товаров: из Китая в размере 45% от стоимости товаров, а из Мексики - 35%. В этой связи больше всего может пострадать перерабатывающая промышленность. Так, в Вашингтоне находится штаб-квартира Boeing, а в Лос-Анджелесе, к примеру, в порт прибывает большая часть поставляемых из Китая товаров. В случае если Китай в качестве ответного шага откажется закупать в США самолеты, работу потеряют 179 тыс. американцев. Так, а снижение продаж сои ударит по сельскому хозяйству в Миссисипи, Миссури, Теннесси и Арканзасе.

Эта политика может привести даже к тому, что Штаты ощутят дефицит потребительских товаров, выпускаемых в Китае, включая продукцию Apple. В исследовании подчеркивается, что IPhone может стать секретным оружием Китая.

"Реальный риск состоит в том, что начальные шаги администрации Трампа могут привести к циклу возмездия, что еще больше усугубит ситуацию", - говорится в исследовании.

Ранее действующий президент США Барак Обама назвал Трампа невежественным и профнепригодным после похвал Путину. Стоит Дональду Трампу заговорить, его некомпетентность проявляется все яснее, считает президент США.