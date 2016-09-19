Избрание Трампа президентом обернется для США рецессией и исчезновением iPhone с рынка – WSJ

Торговая политика Трампа пагубна для американской экономики еще и рисками от "возмездия" со стороны таких стран, как Китай.
Избрание президентом Хилари Клинтон тоже отобразиться на экономике США, но не так пагубно, утверждают экономисты.
Навязывание жестких налогов на товары из Китая и Мексики, что ранее обещал ввести республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп, может подтолкнуть США к рецессии и стоить Штатам пяти млн рабочих мест, говорится в исследовании, проведенном Институтом мировой экономики Петерсона.
При этом, в исследовании отмечается, что у главного соперника Трампа Хиллари Клинтон тоже негативное отношение к Транс-Тихоокеанскому партнерству. Ее торговая политика также негативно отразиться на экономики Штатов, однако не так, как в случае с Трампом – его политика станет разрушительной.
Так, Трамп обещал резкое снижение корпоративных налогов в США и введение значительных торговых пошлин на импорт товаров: из Китая в размере 45% от стоимости товаров, а из Мексики - 35%. В этой связи больше всего может пострадать перерабатывающая промышленность. Так, в Вашингтоне находится штаб-квартира Boeing, а в Лос-Анджелесе, к примеру, в порт прибывает большая часть поставляемых из Китая товаров. В случае если Китай в качестве ответного шага откажется закупать в США самолеты, работу потеряют 179 тыс. американцев. Так, а снижение продаж сои ударит по сельскому хозяйству в Миссисипи, Миссури, Теннесси и Арканзасе.
Эта политика может привести даже к тому, что Штаты ощутят дефицит потребительских товаров, выпускаемых в Китае, включая продукцию Apple. В исследовании подчеркивается, что IPhone может стать секретным оружием Китая.
"Реальный риск состоит в том, что начальные шаги администрации Трампа могут привести к циклу возмездия, что еще больше усугубит ситуацию", - говорится в исследовании.
Ранее действующий президент США Барак Обама назвал Трампа невежественным и профнепригодным после похвал Путину. Стоит Дональду Трампу заговорить, его некомпетентность проявляется все яснее, считает президент США.ZN.UA