Избран новый глава Интерпола

Новым руководителем Международной уголовной полиции стал заместитель министра из Китая.
Новый руководитель избран на 85-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, проходящей в Индонезии, сообщается в Twitter организации.
#BREAKING - #China's Hongwei Meng, Vice Minister of Public Security elected #President of INTERPOL by #INTERPOLGA— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 10 листопада 2016 р.
Мен Хунвей сменил Мирея Белестрази, который руководил Интерполом с 2012 года.
С 7 по 10 ноября свыше представители 161-й страны-члена Интерпола рассматривают на три основных вопроса: противодействие терроризму, организованной преступности и киберпреступности.ZN.UA