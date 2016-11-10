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Избран новый глава Интерпола

10 ноября в 06:25


Новым руководителем Международной уголовной полиции стал заместитель министра из Китая. 

Интерпол
Новым главой Интерпола стал китаец
job-sbu.org
Новым президентом Международной уголовной полиции Интерпол избран заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.

Новый руководитель избран на 85-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, проходящей в Индонезии, сообщается в Twitter организации.

Мен Хунвей сменил  Мирея Белестрази, который руководил Интерполом с 2012 года.

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С 7 по 10 ноября свыше представители  161-й страны-члена Интерпола рассматривают на три основных вопроса: противодействие терроризму, организованной преступности и киберпреступности.

По материалам: ZN.UA
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