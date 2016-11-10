Избран новый глава Интерпола



Новым руководителем Международной уголовной полиции стал заместитель министра из Китая.

Новым главой Интерпола стал китаец job-sbu.org

Новым президентом Международной уголовной полиции Интерпол избран заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.

Новый руководитель избран на 85-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, проходящей в Индонезии, сообщается в Twitter организации.

Мен Хунвей сменил Мирея Белестрази, который руководил Интерполом с 2012 года.

С 7 по 10 ноября свыше представители 161-й страны-члена Интерпола рассматривают на три основных вопроса: противодействие терроризму, организованной преступности и киберпреступности.