Избран новый глава Интерпола

Новым президентом Международной уголовной полиции Интерпол избран заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.

Новый руководитель избран на 85-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, проходящей в Индонезии, сообщается в Twitter организации.

#BREAKING - #China's Hongwei Meng, Vice Minister of Public Security elected #President of INTERPOL by #INTERPOLGA