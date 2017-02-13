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Из-за угрозы прорыва плотины в Калифорнии эвакуируют не менее 188 тысяч человек

13 февраля в 10:09

Прорыв плотины может произойти в любой момент.

Дамба
Прорыв плотины угрожает десяткам населенных пунктов
В США продолжается эвакуация 188 тысяч людей, в связи с угрозой экстренного водослива в наивысшей дамбе страны и выпуске неконтролируемого потока воды на нижестоящие города. Эрозия системы экстренного слива воды может привести к прорыву плотины в любой момент уже в ближайшие часы, сообщает AP.

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Ранее сообщалось, что в Калифорнии объявили срочную эвакуацию из-за угрозы прорыва самой большой в США плотины ГЭС. Эвакуация была объявлена в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги вода эвакуация плотина Калифорния США
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