Из-за угрозы прорыва плотины в Калифорнии эвакуируют не менее 188 тысяч человек

Прорыв плотины может произойти в любой момент.

Прорыв плотины угрожает десяткам населенных пунктов

продолжается эвакуация 188 тысяч людей, в связи с угрозой экстренного водослива в наивысшей дамбе страны и выпуске неконтролируемого потока воды на нижестоящие города. Эрозия системы экстренного слива воды может привести к прорыву плотины в любой момент уже в ближайшие часы, сообщает AP

Ранее сообщалось, чтоиз-за угрозы прорыва самой большой в США плотины ГЭС. Эвакуация была объявлена в городе Оровилл, в котором проживают около 16 тысяч человек.

Вода начала переливаться через запасной водосброс в субботу после сильных дождей. По сообщению властей, этот процесс продолжится в течение следующего дня. Кроме того, вода стала переливаться через основной водосброс, серьезно пострадавший от эрозии.