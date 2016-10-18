Из-за штурма иракского Мосула беженцами могут стать до миллиона человек

В Красном Кресте напомнили, что "все стороны конфликта должны сделать все возможное, чтобы щадить и защищать гражданских лиц".

Из-за штурма Мосула под угрозой более миллиона человек Twitter

В связи с операцией по освобождению от боевиков ИГИЛ иракского города Мосул этот населенный пункт могут покинуть до миллиона человек, предупредили в распространенном в Женеве в понедельник вечером совместном заявлении Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщает ТАСС.

В Красном Кресте заявили о готовности "предоставить в ближайшие дни и недели помощь нуждающимся". В организации напоминают всем вовлеченным сторонам о необходимости "сделать все возможное, чтобы избежать нанесения ущерба гражданским лицам и инфраструктуре". По их мнению, "особенно важно, чтобы были защищены объекты здравоохранения и медицинский персонал".

В заявлении также говорится, что в соответствии с международным гуманитарным правом "все стороны конфликта должны сделать все возможное, чтобы щадить и защищать гражданских лиц и тех, кто больше не участвует в боевых действиях, в частности, задержанных".

Ранее в ООН заявляли, что операция по освобождению иракского города Мосул от боевиков ИГИЛ угрожает 1,5 миллионам жителей этого города, которых террористы могут использовать в качестве "живого щита".

Напомним, что в воскресенье стало известно о начале наземной операции по освобождению города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.