Из-за наводнения в Монреале началась эвакуация населения

В провинции Квебек подтоплены более двух тысяч домов в 130 населенных пунктах.

В нескольких городах канадской провинции Квебек, в том числе в самом большом городе провинции Монреале, введен режим чрезвычайного положения из-за рекордного наводнения, передает BBC.

По информации спасателей, в провинции подтоплены более двух тысяч домов в 130 населенных пунктах. На помощь жителям Квебека было отправлено около 450 военнослужащих, в понедельник количество спасателей вырастет втрое.

Эвакуация жителей в Квебеке началась в пятницу из-за рекордных паводков на территории около 500 квадратных километров. В воскресенье в одном из кварталов на севере Монреаля прорвало несколько дамб, после чего в городе было введено чрезвычайное положение.

Как сообщил журналистам мэр Монреаля Дени Кодерр, режим чрезвычайного положения был нужен городу, чтобы как можно быстрее справиться с ситуацией. В частности, он позволяет властям принудительно эвакуировать жителей из районов, находящихся под угрозой.

Синоптики предупреждают, что в течение следующих нескольких дней в Квебеке пройдут дожди.

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