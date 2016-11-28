Из-за боев в Алеппо еще около 10 тысяч мирных жителей покинули свои дома

Мирные жители спасаются от военных действий бегством вглубь оккупированного боевиками ИГИЛ города и на подконтрольные сирийским войскам территории.

Военные действия в Алеппо вынудили покинуть дома еще 10 тысяч жителей facebook/AleppoAMC

В минувшие выходные около 10 тысяч человек оставили свои дома в восточной части, спасаясь от боевых столкновений террористов "Исламского государства" с войсками президента Сирии Башара Асада, сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в воскресенье, 27 ноября.

Согласно данным центра, около шести тысяч жителей переместились вглубь подконтрольного боевикам ИГИЛ Алеппо. Хотя ранее сообщалось только о четырех тысячах беженцев. Еще четыре тысячи мирных граждан перебрались в подконтрольные сирийским властям районы страны, передает агентство AFP.

Две недели назад сирийские войска начали продвижение вглубь оккупированной террористами ИГИЛ территории, им удалось отбить шесть районов Алеппо. В восточной части города не прекращаются бои, около 250 тысяч человек остаются заложниками данной ситуации в условиях нехватки воды, продовольствия и медикаментов.

Ранее стало известно о том, что армия Асада отбила стратегически важный район Алеппо.

Напомним, в воскресенье, 27 ноября, правительственные войска Сирии захватили крупный район подконтрольного террористам "Исламского государства" Алеппо. В пятницу, 25 ноября, глава волонтерской организации "Белые каски" сообщал о том, что спустя десять дней в городе может начаться голод.

Две недели назад сирийская армия и ее союзники начали масштабную наступательную операцию, чтобы вернуть себе контроль над Алеппо.

Тем временем, как пишет колумнист The Washington Post Джош Роджин, "неутомимый" уходящий госсекретарь США Джон Керри бросил все свои усилия на заключение сделки с Россией, чтобы прекратить осаду Алеппо. Однако пока что РФ тянет время и не соглашается на его предложение. Автор приводит информацию от своих источников и подчеркивает, что нынешняя стратегия заключается в том, чтобы сузить фокус переговоров – до Алеппо, а также расширить формат, чтобы включить в соглашение Саудовскую Аравию, Катар, Турция и, частично, Иран.