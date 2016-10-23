Из тюрьмы на Гаити сбежали более 170 заключенных

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Беглецы могли слиться с местным населением, поскольку не были переодеты в тюремную одежду.

Полиция Гаити ищет 174 беглеца Reuters

Большинство заключенных – 174 человека – сбежали из тюрьмы Аркахай на севере Гаити , в 45 км к северу от столицы Порт-о-Пренса, сообщает Reuters

Беглецам удалось завладеть огнестрельным оружием, как минимум пятью винтовками. Также в процессе бегства был убит один охранник и ранены еще трое, один из которых уже скончался в больнице.

Полиция выставила кордоны на дорогах, ведущих от тюрьмы. Однако беглецам помогает то, что они не были переодеты в тюремную одежду, это дает им возможность слиться с местным населением. Вместе с тем, 11 заключенных были пойманы.

Посольство США на Гаити распространило уведомление, рекомендующее американским гражданам не появляться в районе города Аркахай, где находится тюрьма.

Ранее во время бунта в бразильской тюрьме погибли 25 человек. По меньшей мере семь человек в ходе бунта были обезглавлены, тела еще шестерых убитых сожгли.