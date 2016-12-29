Из США выдворяют 35 российских дипломатов

Власти США уличили сотрудников российских диппредставительств в действиях, которые не соответствуют дипломатическому статусу.

В Госдепартаменте дали понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем obozrevatel.com Соединенные Штаты Америки выдворяют с территории страны 35 российских дипломатических работников.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", – сообщил официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер на брифинге в четверг, 29 декабря.

Госдепартамент также сообщил Крелмю о запрете доступа российского персонала в два развлекательных комплекса (recreational compound) в США, которыми владеет российское правительство.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительственных кругах, российским дипломатам дадут 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Доступ на закрытые объекты будет прекращен для всех российских чиновников с полудня пятницы, 30 декабря. Кроме того, закрываются консульства РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.

"Эти действия были предприняты в ответ на притеснения американских дипломатов со стороы России и действия дипломатов, которые мы оцениваем как несоответствующие дипломатической практике", – пояснил собеседник издания.

Ранее в четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

По санкции также попали начальник ГРУ Игорь Коробов и его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.