Из плена "Боко Харам" освобождены 82 нигерийские школьницы

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Девушки более трех лет находились в заложниках у террористов.

Девочек похитили в апреле 2014 года twitter.com

Боевики террористической организацииосвободили 82 школьниц, которых террористы удерживали в заложниках более трех лет.

Девушки были освобождены в субботу, 6 мая, в результате достижения договоренности нигерийского правительства с террористами, передает Reuters.

Сейчас со школьницами работают медики.

В апреле 2014 года террористы "Боко Харам" похитили 276 девочек из школы Чибоку. Позднее боевики опубликовали видео с заложницами, которых они обещали отпустить взамен на освобождение террористов из нигерийских тюрем. В октябре прошлого года часть девушек отпустили. Некоторым из них удалось убежать из плена.

82 Chibok schoolgirls were released from Nigerian terrorist group Boko Haram pic.twitter.com/7CTcCsSaNb — NowThis (@nowthisnews) 6 травня 2017 р.

Ранее сообщалось, что армия Нигерии освободила 605 заложников, которые были в плену у группировки "Боко Харам". Они освобождены в рамках операции по зачистке от экстремистов города Самбиоса на северо-востоке страны.

"Боко харам" - радикальная нигерийская исламистская организация. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность группировке "Исламское государство" и сменила название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства".