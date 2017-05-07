Из плена "Боко Харам" освобождены 82 нигерийские школьницы

Девушки более трех лет находились в заложниках у террористов.
Девушки были освобождены в субботу, 6 мая, в результате достижения договоренности нигерийского правительства с террористами, передает Reuters.
Сейчас со школьницами работают медики.
В апреле 2014 года террористы "Боко Харам" похитили 276 девочек из школы Чибоку. Позднее боевики опубликовали видео с заложницами, которых они обещали отпустить взамен на освобождение террористов из нигерийских тюрем. В октябре прошлого года часть девушек отпустили. Некоторым из них удалось убежать из плена.
82 Chibok schoolgirls were released from Nigerian terrorist group Boko Haram pic.twitter.com/7CTcCsSaNb— NowThis (@nowthisnews) 6 травня 2017 р.
Ранее сообщалось, что армия Нигерии освободила 605 заложников, которые были в плену у группировки "Боко Харам". Они освобождены в рамках операции по зачистке от экстремистов города Самбиоса на северо-востоке страны.
"Боко харам" - радикальная нигерийская исламистская организация. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность группировке "Исламское государство" и сменила название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства".ZN.UA