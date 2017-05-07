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Из плена "Боко Харам" освобождены 82 нигерийские школьницы

7 мая в 02:21

Девушки более трех лет находились в заложниках у террористов.

Чибоку Боко Харам
Девочек похитили в апреле 2014 года
twitter.com
Боевики террористической организации "Боко Харам" освободили 82 школьниц, которых террористы удерживали в заложниках более трех лет.

Девушки были освобождены в субботу, 6 мая, в результате достижения договоренности нигерийского правительства с террористами, передает Reuters.

Сейчас со школьницами работают медики.

В апреле 2014 года террористы "Боко Харам" похитили 276 девочек из школы Чибоку. Позднее боевики опубликовали видео с заложницами, которых они обещали отпустить взамен на освобождение террористов из нигерийских тюрем. В октябре прошлого года часть девушек отпустили. Некоторым из них удалось убежать из плена.

 

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Ранее сообщалось, что армия Нигерии освободила 605 заложников, которые были в плену у группировки "Боко Харам". Они освобождены в рамках операции по зачистке от экстремистов города Самбиоса на северо-востоке страны.

"Боко харам" - радикальная нигерийская исламистская организация. В мае 2014 года внесена Советом Безопасности ООН в список террористических организаций. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность группировке "Исламское государство" и сменила название на "Западноафриканскую провинцию "Исламского государства".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Боко Харам ИГИЛ терроризм Нигерия
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