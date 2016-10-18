Из 45 стран Трамп победил бы на выборах только в России

Если бы жители России имели право голоса на выборах президента США, то Трамп победил бы Клинтон с разгромным счетом. Ни в одной другой стране мира за него голосовать не хотят.

Социологи нашли еще один маркер для страны-изгоя Yahoo!News

Население планеты в целом определилось с симпатиями на президентских выборах в США. В среднем по мировой выборке за Хиллари Клинтон готовы проголосовать 59% респондентов., свидетельствуют данные опроса Gallup International/WIN. Еще 16% опрошенных не смогли дать ответа на вопрос или определиться с выбором.

Хилари Клинтон пользуется наибольшей поддержкой в Западной Европе, Латинской Америке и в Африке. В частности, в Португалии, Франции, Германии, Австрии, в скандинавских странах за не готовы проголосовать более 70% населения. Аналогичные высокие показатели поддержки Клинтон были получены в Мексике, Бразилии, Парагвае и Колумбии.

А вот Дональд Трамп не смог завоевать симпатии жителей планеты. В большинстве стран он получил поддержку не более чем 10% населения.

И только в одной стране из 45-ти рейтинг поддержки кандидата от республиканцев выше поддержки выдвиженца демократов. На России за Трампа проголосовали бы 33% респондентов, за Клинтон – 10%, а 57% затруднились с ответом.

Также довольно высока поддержка Трампа в Китае. Если бы в этой стране были возможны свободные выборы, то за республиканца проголосовали 44% жителей КНР, за Клинтон – 53%.

Ромир

В опросе Gallup International/WIN в конце августа - начале сентября приняли участие 44,2 тыс. человек из 45 стран мира, голоса которых репрезентируют мнение почти 75% населения Земли. В России опрос был проведен исследовательским холдингом Ромир, эксклюзивным представителем GIA. По репрезентативной выборке городского населения страны было опрошено 1600 человек.

По данным опроса фонда "Общественное мнение" в начале октября, относительное большинство граждан РФ (44%) считают, что победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в больше мере отвечает интересам России, чем победа кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон (7%).