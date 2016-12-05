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Итальянский премьер Ренци заявил об отставке на фоне результатов референдума о конституционной реформе

5 декабря в 02:15

Большининство избирателей не поддержали инициативу правительства.

Маттео Ренци1
Маттео Ренци подал в отставку
© European Council
Премьер-министр Италии Маттео Ренци принял решение уйти в отставку, так как граждане на референдуме 4 декабря не поддержали предложенный правительством проект конституционной реформы.

"Мне не удалось одержать победу. На этом заканчивается опыт моего правительства. Сегодня я подам заявление об отставке президенту республики", – заявил Ренци в понедельник, 5 декабря, в правительственном дворце Киджи, передает The Washington Post.

Глава правительства признал, что сторонники реформы в Италии потерпели поражение, а также отметил высокую явку избирателей на референдуме.

Накануне Ренци заявлял, что подаст в оставку, если граждане проголосуют против конституционной реформы.

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Напомним в воскресенье, 4 декабря, в Италии состоялся референдум по внесению изменений в Конституцию.

Согласно данням экзит-полов, от 54% до 58% избирателей проголосовали "против" конституционной реформы, тогда как "за" высказались от 42% до 46%. Явка на референдуме превысила 68%.

Правительственный проект реформы предусматривал изменение порядка формирования, существенное сокращение численности, финасирования и полномочий Сената. Это, по мнению авторов законопроекта, должно было сделать бы правительство страны более стабильным и облегчило бы принятие законов. Кроме того, речь шла и о сокращении полномочий органов местного саомоуправления, а также - о ликвидации такой административной единицы как провинция.

Против этих предложений призывали голосовать правые партии, а также - некоторые соратники Маттео Ренци по Демократической партии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Италия референдум Ренци Конституция ЕС
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