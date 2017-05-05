Итальянская компания будет продавать на России вино "Димон"

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Эксперты не исключают, что вино Dimon будет выходить эксклюзивной коллекцией для подарков в том числе и руководству страны.

Жителям России предложат вино премьерской марки Навальный

Итальянская винодельческая компания ColleMassari собирается выпускатьдля его продажи на России.

Соответствующая заявка в Роспатент на регистрацию бренда Dimon от совладельца итальянской компании Марии Ирис есть в распоряжении Агентства городских новостей "Москва".

Президент Первой патентной компании Анатолий Аронов отметил, на данный момент говорить о выходе на российский рынок итальянского вина Dimon преждевременно. "Как правило, между регистрацией бренда и выходом продукта проходит несколько лет. Тем не менее вино такой известной винодельческой компании, которая известна такими винами как ColleMassari и Grattamacco, будет безусловно популярно в России. Хотя возможно вино будет выходить эксклюзивной коллекцией, для подарков в том числе и руководству страны", - заявил эксперт.

Итальянская винодельческая компания ColleMassari является владельцем двух хозяйств в Тоскане. Совладельцами компании являются брат и сестра М.Ирис и К.Типа.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал расследование об элитной недвижимости главы правительства РФ Дмитрия Медведева, которая была приобретена коррупционным путем. В расследовании говорится, что Медведев создал многоуровневую коррупционную схему получения взяток от олигархов. Также у Медведева были обнаружены виноградниками и производство вина в Италии.