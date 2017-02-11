Италия подозревает Россию в хакерских атаках – СМИ

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Атаки вызвали нарушения в работе электронной почты МИД Италии.

Российские хакеры якобы взломали почту МИД Италии

Итальянские власти подозревают Россию в организации длительных хакерских атак против МИД Италии в 2016-м году, сообщили The Guardian источники в правительстве.

По данным издания, хакерские атаки начались прошлой весной и продолжались несколько месяцев, вызвав регулярные нарушения в работе электронной почты МИД Италии, прежде чем были обнаружены.

Однако властям страны удалось избежать утечки информации. Данное дело расследует прокуратура Рима. Подозрения о причастности России к атакам официально не объявлены.

Как сообщалось, директор ФБР Джеймс Коми сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.