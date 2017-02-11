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Италия подозревает Россию в хакерских атаках – СМИ

11 февраля в 03:44

Атаки вызвали нарушения в работе электронной почты МИД Италии. 

Кибервойна, хакеры
Российские хакеры якобы взломали почту МИД Италии
Итальянские власти подозревают Россию в организации длительных хакерских атак против МИД Италии в 2016-м году, сообщили The Guardian источники в правительстве. 

По данным издания, хакерские атаки начались прошлой весной и продолжались несколько месяцев, вызвав регулярные нарушения в работе электронной почты МИД Италии, прежде чем были обнаружены. 

Однако властям страны удалось избежать утечки информации. Данное дело расследует прокуратура Рима. Подозрения о причастности России к атакам официально не объявлены.

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Как сообщалось, директор ФБР Джеймс Коми  сообщил, что серверы Национального комитета Республиканской партии США также подвергались атакам хакеров, связанных с российскими спецслужбами.

По материалам: The Guardian
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