Италия поддержит общеевропейское решение по санкциям против РФ

Итальянцы не хотят нарушать единство ЕС.
Такую позицию в интервью Washington Post озвучил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
"Мы поддержим общее решение и не будем нарушать наше единство. В случае необходимости, нам придется показать, что мы не слабые", — заявил премьер Италии.
При этом он отметил, что экономики Италии и Германии больше других в Европе пострадали от санкций против РФ.
Ранее Джентилони заявлял, что несмотря на эти экономические потери решение о введении санкций все-таки было необходимой реакцией на российское вторжение в Украину.ZN.UA