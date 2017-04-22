Италия поддержит общеевропейское решение по санкциям против РФ

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Итальянцы не хотят нарушать единство ЕС.

Итальянский премьер объяснил позицию по антироссийским санкциям repubblica.it

Италия в случае необходимости будет поддерживать общее решение стран Евросоюза по продлению санкций против РФ.

Такую позицию в интервью Washington Post озвучил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Мы поддержим общее решение и не будем нарушать наше единство. В случае необходимости, нам придется показать, что мы не слабые", — заявил премьер Италии.

При этом он отметил, что экономики Италии и Германии больше других в Европе пострадали от санкций против РФ.

Ранее Джентилони заявлял, что несмотря на эти экономические потери решение о введении санкций все-таки было необходимой реакцией на российское вторжение в Украину.