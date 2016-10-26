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Италия может наложить вето на принятие бюджета ЕС – СМИ

26 октября в 06:08

Итальянский премьер указывает на невыполнение миграционных договоренностей со стороны стран Восточной Европы.

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Ренци грозит заблокировать бюджет ЕС
Facebook/Matteo Renzi
Премьер-министр Италии Маттео Ренци в интервью итальянским СМИ заявил, что страна может наложить вето на принятие бюджета Евросоюза. По словам Ренци, это произойдет при условии, если страны Восточной Европы не начнут соблюдать договоренности по мигрантам, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на итальянскую газету Repubblica. "Были распределены деньги на решение проблем с мигрантами, но, когда Словакия и Венгрия не следуют договоренностям, это нехорошо",— сообщил премьер. При этом господин Ренци отметил работу береговой службы Италии на фоне сложной ситуации с беженцами.

Ранее сообщалось, что контрабандисты, доставляющие нелегальных мигрантов и беженцев из Ирака и Сирии в Европу, проложили новый маршрут: теперь  маршрут пролегает через Средиземное море и далее через юг Италии.

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По данным ООН, через Средиземное море в этом году перебрались 328 тысяч мигрантов, 3,74 тыс. беженцев утонули по пути в Европу. 

По материалам: Коммерсантъ
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