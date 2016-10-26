Италия может наложить вето на принятие бюджета ЕС – СМИ

Итальянский премьер указывает на невыполнение миграционных договоренностей со стороны стран Восточной Европы.

Ренци грозит заблокировать бюджет ЕС Facebook/Matteo Renzi

Премьер-министр Италии Маттео Ренци в интервью итальянским СМИ заявил, что страна может наложить вето на принятие бюджета Евросоюза. По словам Ренци, это произойдет при условии, если страны Восточной Европы не начнут соблюдать договоренности по мигрантам , сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на итальянскую газету Repubblica . "Были распределены деньги на решение проблем с мигрантами, но, когда Словакия и Венгрия не следуют договоренностям, это нехорошо",— сообщил премьер. При этом господин Ренци отметил работу береговой службы Италии на фоне сложной ситуации с беженцами.

Ранее сообщалось, что контрабандисты, доставляющие нелегальных мигрантов и беженцев из Ирака и Сирии в Европу, проложили новый маршрут: теперь маршрут пролегает через Средиземное море и далее через юг Италии.

По данным ООН, через Средиземное море в этом году перебрались 328 тысяч мигрантов, 3,74 тыс. беженцев утонули по пути в Европу.