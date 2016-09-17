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Истребители НАТО перехватили военный самолет РФ на границе с Латвией

17 сентября в 20:42

В небе над Балтикой был замечен российский Ил-20.

Самолет ВВС РФ Ил-20
Российская авиация продолжает совершать провокации в балтийском регионе
В субботу, 17 сентября, истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство в балтийском регионе, сопроводили Ил-20 Военно-космических сил Российской Федерации, сообщает пресс-служба Национальных вооруженных сил Латвии.

"Истребители воздушной полиции поднимались на перехват над Балтийским морем в районе государственной границы Латвии самолета Ил-20 Вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

 

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Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине. В частности, в 2015 году Лавтия более 270 раз фиксировала российские военные самолеты фиксировались неподалеку от своих границ.

Также за минувший год о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран и Великобритании. Так, в декабре прошлого года истребители НАТО перехватиливоенный самолет РФ у границ Латвии, а спустя несколько дней к морским границам страны приблизился российский военный корабль.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием".

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАТО Латвия РФ
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