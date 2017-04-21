Истребитель F-18 с американского авианосца упал в море

Пилот благополучно катапультировался.
Инцидент случился в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии. Крушение произошло, когда самолет из второй палубной эскадрильи приближался к авианосцу. Пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Инцидент расследуется.
Авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности с КНДР.
Соединеные штаты Америки отправят в в Японское море к берегам Корейского полуострова в общей сложности три авианосца. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон", который уже выдвинулся в этот район, также в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц". А "Карл Винсон" войдет в Японское море 25 апреля.РИА Новости