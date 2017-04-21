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Истребитель F-18 с американского авианосца упал в море

21 апреля в 20:37

Пилот благополучно катапультировался. 

Истребитель F-18
Упал в море истребитель с авианосца
Палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E Super Hornet с авианосца "Карл Винсон" потерпел крушение, сообщили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США. 

Инцидент случился в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии. Крушение произошло, когда самолет из второй палубной эскадрильи приближался к авианосцу. Пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет. Инцидент расследуется.  

Авианосная группа во главе с "Карлом Винсоном" направляется к Корейскому полуострову на фоне серьезной напряженности с КНДР.

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Соединеные штаты Америки отправят в в Японское море к берегам Корейского полуострова в общей сложности три авианосца. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон", который уже выдвинулся в этот район, также в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"  и "Нимиц". А "Карл Винсон" войдет в Японское море 25 апреля.

По материалам: РИА Новости
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