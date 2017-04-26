История о связи Флинна с Россией никуда не исчезла - NYT

В Палате представителей предположили, что экс-советник Трампа мог нарушить закон.

Флинна заподозрили в нарушении американского закона. Flickr/Gage Skidmore

Прошли месяцы после того, как бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасностибыл уволен. Но его связи с Россией до сих пор поднимают вопросы, на которые Белый дом не отвечает, и темные подозрения, которые он не может развеять.

Об этом в редакционной статье пишет лояльное к Демократической партии издание New York Times.

Республиканец и председатель Комитета по надзору за деятельностью государственных органов Палаты представителей Джейсон Чеффиц и член Комитета от демократов Элайджа Каммингс во вторник перешли к обсуждению сути дела Флинна. Они заявили, что экс-советник Трампа, вероятно, нарушил закон, когда не сообщил о получении 65 тысяч долларов от России в 2015 году.

Учитывая профессиональный опыт Флинна, он точно знал, что отказ сообщать об этих деньгах в формулярах перед получением доступа к секретным материалам может стоить ему высокой должности в Белом доме.

То, что Чеффиц заподозрил Флинна в нарушении закона, очень серьезно. Ему следует максимально использовать следственные полномочия своего Комитета. Сам республиканец заявил, что полагается на результаты следственных действий, которые проводит Пентагон и Комитет по вопросам разведки Палаты представителей. Насамом же деле, по мнению издания, в деле Флинна необходим независимый прокурор. Поскольку новая администрация в Белом доме использует все шансы скрыть свои возможные связи с Россией, когда появляется возможность действительно выяснить правду.

Ранее издание Washington post писало, что Флинн задекларировал доходы, полученные от российских компаний. Белый дом опубликовал обе декларации бывшего советника Трампа в субботу, 1 апреля. При этом декларация за 2016 год была подана Флинном 11 февраля, за несколько дней до увольнения с должности советника по национальной безопасности.

Напомним, что советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в связи с обсуждением санкций с российским послом за месяц до избрания Трампа президентом.