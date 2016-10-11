Использование смертной казни не снизит угрозу терроризма – генсек ООН

Смертная казнь используется в 65 странах мира.

Смертная казнь не избавит мир от терроризма, считает генсек ООН

Применение смертной казни не снизит угрозу терроризма и уровень преступности в целом, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Об этом он заявил 10 октября в своем послании по случаю Всемирного дня борьбы за отмену смертной казни, сообщает Центр новостей ООН.

По мнению генсека ООН, казнь террористов только создает из них образ мучеников, что в конечном итоге облегчает поиск террористическими организациями новых сторонников.

"Опыт показывает, что казнь террористов используется их организациями в целях пропаганды путем создания образа мучеников, что приводит к повышению эффективности... кампаний по вербовке новых сторонников", - сказал Пан Ги Мун.

К тому же, по его словам, смертные приговоры по обвинению в терроризме зачастую выносятся по итогам поспешного, неправедного разбирательства в военном или специальном суде. Признания нередко добываются под давлением или с применением других методов, обвиняемых лишают права на апелляцию. А в некоторых странах, по мнению главы ООН, пытаются криминализировать осуществление гражданских свобод, включая расплывчатые определения в законодательство по борьбе с терроризмом.

"Мы должны ясно заявить: участие в мирных акциях протеста и критика правительства — будь то в частном порядке, в Интернете или в средствах массовой информации — не являются ни преступлениями, ни террористическими актами. Угроза применения смертной казни или ее применение в таких случаях представляют собой вопиющее нарушение прав человека", - сказал генсек ООН.

"Смертная казнь — это жестокая и бесчеловечная практика. Ей нет места в XXI веке", - отметил он.

На сегодняшний день около 170 государств либо отменили смертную казнь, либо ввели мораторий на ее применение. При этом казнь используется в 65 странах мира.

Как сообщалось, по данным социологических исследований, украинское общество за годы независимости также стало гуманнее. В 1991 году 58% населения считали, что смертная казнь необходима, в 2016 – 37%.

По данным "Международной амнистии", до 1995 года Украина имела один из самых высоких в мире показателей по числу смертных казней. Де-факто мораторий на смертную казнь начал полностью действовать с весны 1997 года.

1 июля 203 года вступил в силу подписанный Украиной Протокол Европейской конвенции о правах человека, предусматривающий полную отмену смертной казни.