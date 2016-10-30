Испанский король подписал указ о назначении Рахоя премьер-министром страны

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В Испании не было правительства с конца 2015 года. Состав нового кабмина будет объявлен 3 ноября.

Правительство Испании будет формировать Мариано Рахой El Mundo

Король Испании Фелипе VI подписал указ о назначении лидера Народной партии Мариано Рахоя премьер-министром страны.

Ожидается, что уже в понедельник, 31 октября, Рахой принесет присягу главе государства в королевской резиденции Сарсуэла.

Состав нового правительства Испании будет объявлен, как ожидается, 3 ноября.

Накануне Мариано Рахой утвержден премьер-министром Испании. Его кандидатуру простым большинством голосов поддержала нижняя палата испанского парламента.

Противники Рахоя, депутаты от Испанской социалистической рабочей партии воздержались во втором туре голосования. Если бы утвердить премьера не удалось до конца октября, в стране бы пришлось проводить новые выборы.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Испании и председатель консервативной Народной партии Мариано Рахой принял поручение короля Филиппа VI сформировать новое правительство.

С декабря 2015 года все попытки утвердить премьер-министра страны терпели неудачу.