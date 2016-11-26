Испания за немедленное предоставление Украине безвиза

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Мадрид поддерживает территориальную целостность Украины.

Главы Украины и Испании провели телефонный разговор

Испания выступает за немедленное предоставление украинским гражданам безвизового режима с Евросоюзом, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахоя в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщается на сайте президента.

Он подтвердил, что Испания всегда будет содействовать Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений, в частности выступает за скорейшее завершение процесса ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Президент Порошенко поблагодарил Испанию за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. В частности, он высоко оценил голосование Испании за резолюцию о нарушении прав человека в Крыму на Генеральной Ассамблее ООН.

Стороны договорились подготовить к подписанию в ближайшее время соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Как сообщалось, страны Европейского союза на 99% согласовали текст соглашения о механизме приостановления действия безвизового режима, а оставшиеся вопросы не имеют огромного политического веса, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники в Еврокомиссии.

В данный момент обсуждается идея приостановления безвиза по предложению Еврокомиссии для отдельных категорий владельцев паспортов. Однако страны ЕС пока согласовали принцип и перечень категорий.

Безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза".