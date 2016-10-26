Испания пересмотрит решение о дозаправке "Адмирала Кузнецова" в ее порту

Запрос пересматривается после критики европейских политиков.

Испания заявила о возможной отмене решения о заправке российской эскадры warfiles.ru

Испания заявила, что пересмотрит разрешение на дозаправку российских кораблей в порту Сеута, которое вызвало волну критики ее партнеров по НАТО.

"Запросы о последних остановках в настоящее время пересматриваются на основе информации от наших союзников и от российских властей", - говорится в заявлении МИД Испании.

Порт Сеута находится в испанском анклаве на севере Марокко. Российские корабли часто использовали порт с 2011 года, каждый запрос рассматривался отдельно, отметили в испанском дипломатическом ведомстве.

Ранее европейские политики осудили Испанию за разрешение российской флотилии. Данное решение было названо "совершенно неуместным".

Напомним, корабельная группа во главе с авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" выдвинулась из Мурманской области в минувшую субботу, 15 октября. В состав группы входят тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", большие противолодочные корабли "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения – всего восемь судов. Вышедшая из Североморска группа кораблей Северного флота уже прошла через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Как заявил агентству Reuters высокопоставленный дипломат НАТО, российские военные корабли у берегов Норвегии, которые перевозят истребители-бомбардировщики, - это свидетельство намерения усилить штурм осажденного сирийского города Алеппо в течение следующих двух недель. Представитель НАТО назвал также такое развертывание РФ кораблей крупнейшим со времен Холодной войны.