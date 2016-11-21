Испания направит протест Великобритании из-за обстрела судна у Гибралтара - СМИ

Лондон же заявил о незаконном вторжении испанского исследовательского корабля в территориальные воды Гибралтара.
Пока что неизвестно, какую форму будет иметь протест. В Великобритании ранее заявили о незаконном вторжении испанского исследовательского корабля в территориальные воды Гибралтара, в результате чего британский королевский флот выпустил сигнальные ракеты.
Как сообщили в МИД Испании, корабль "Angeles Alvarino" принадлежит испанскому океанографическому институту и осуществлял рутинную деятельность в водах, которые Испания рассматривает как испанские.Европейская правда