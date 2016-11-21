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Испания направит протест Великобритании из-за обстрела судна у Гибралтара - СМИ

21 ноября в 16:00

Лондон же заявил о незаконном вторжении испанского исследовательского корабля в территориальные воды Гибралтара.

Гибралтар
Испания опротестует "вмешательство" Великобритании близ Гибралтара
Испания намерена опротестовать обстрел Королевским военно-морским флотом Великобритании научного судна близ Гибралтара, сообщает Europa Press со ссылкой на дипломатические источники, передает "Европравда". 

Пока что неизвестно, какую форму будет иметь протест. В Великобритании ранее заявили о незаконном вторжении испанского исследовательского корабля в территориальные воды Гибралтара, в результате чего британский королевский флот выпустил сигнальные ракеты. 

Как сообщили в МИД Испании, корабль "Angeles Alvarino" принадлежит испанскому океанографическому институту и осуществлял рутинную деятельность в водах, которые Испания рассматривает как испанские. 

По материалам: Европейская правда
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Тэги Испания Гибралтар корабль Великобритания
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