Испания и Бразилия протянут через Атлантику оптоволоконный кабель

Кабель длиной более 9 тысяч километров соединит два континента к 2019 году

Испания и Бразилия хотят защищенную связь

Испания и Бразилия планируют к 2019 году проложить в Атлантическом океане оптоволоконный кабель, чтобы обеспечить более качественную связь и доступ к облачным сервисам. Длина кабеля копании Ellalink (совместный испано-бразильский бизнес) составит 9200 км, а пропуская способность - 72 терабайта в секунду. Это в семь раз больше, чем позволяют существующие сейчас возможности передачи данных между Южной Америкой и другими континентами. Кабель также пройдет через остров Мадейра, Канарские острова и Кабо-Верде.

Сметная стоимость проекта не сообщается, пишет Reuters.

О подробностях проекта стало известно 24 апреля, когда премьер-министр Испании Мариано Рахой прибыл с официальным визитом в Бразилию, где он провел переговоры с президентом этой страны Мишелом Темером.

Отмечается, что впервые план по прокладе кабеля появились несколько лет назад, когда беглый сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассказал о возможной электронной слежке Соединенных штатов за занимавшей тогда пост президента Бразилии Дилмой Руссефф.