Испания и Бразилия протянут через Атлантику оптоволоконный кабель

Кабель длиной более 9 тысяч километров соединит два континента к 2019 году
Сметная стоимость проекта не сообщается, пишет Reuters.
О подробностях проекта стало известно 24 апреля, когда премьер-министр Испании Мариано Рахой прибыл с официальным визитом в Бразилию, где он провел переговоры с президентом этой страны Мишелом Темером.
Отмечается, что впервые план по прокладе кабеля появились несколько лет назад, когда беглый сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден рассказал о возможной электронной слежке Соединенных штатов за занимавшей тогда пост президента Бразилии Дилмой Руссефф.ZN.UA