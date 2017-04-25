Топ Новости
<
>

Испания и Бразилия протянут через Атлантику оптоволоконный кабель

25 апреля в 06:32

Кабель длиной более 9 тысяч километров соединит два континента к 2019 году

забвение интернет
Испания и Бразилия хотят защищенную связь
Испания и Бразилия планируют к 2019 году проложить в Атлантическом океане оптоволоконный кабель, чтобы обеспечить более качественную связь и доступ к облачным сервисам. Длина кабеля копании Ellalink (совместный испано-бразильский бизнес) составит 9200 км, а пропуская способность - 72 терабайта в секунду. Это в семь раз больше, чем позволяют существующие сейчас возможности передачи данных между Южной Америкой и другими континентами. Кабель также пройдет через остров Мадейра, Канарские острова и Кабо-Верде.

Сметная стоимость проекта не сообщается, пишет Reuters.

О подробностях проекта стало известно 24 апреля, когда премьер-министр Испании Мариано Рахой прибыл с официальным визитом в Бразилию, где он провел переговоры с президентом этой страны Мишелом Темером.

Читайте также: Земляне не могут расшифровать код посланий инопланетян – Сноуден

Отмечается, что впервые план по прокладе кабеля появились несколько лет назад, когда беглый сотрудник  спецслужб США Эдвард Сноуден рассказал о возможной электронной слежке Соединенных штатов за занимавшей тогда пост президента Бразилии Дилмой Руссефф. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Бразилия Испания слежка Сноуден США спецслужбы связь
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.67
EUR 28.94
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...