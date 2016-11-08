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Испанцы построят пять корветов для ВМС Саудовской Аравии

8 ноября в 04:06

Контракт оценивается на сумму более чем в два миллиарда евро. 

фрегат
Саудовская Аравия закажет еще 5 фрегатов для своих ВМС
wikipedia
Испанский король Фелипе VI планирует в ближайшее время побывать с визитом в Саудовской Аравии, в ходе которого будет подписан контракт на строительство пяти корветов для саудовских военно-морских сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую газету El Confidencial.

Поездка испанского монарха состоится 12 – 14 ноября по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, Фелипе VI будут сопровождать министр иностранных дел Альфонсо Дастис и министр развития Иньиго де ла Серна.

Контракт, который в ходе визита будет подписан между саудовским правительством и испанской судостроительной компанией Navantia, оценивается на сумму более чем в 2 миллиарда евро.

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Ранее главком военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявлял, что украинские ВМС рассчитывают до 2020 года получить новый корвет и новый ракетный катер. 

По материалам: РИА Новости
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