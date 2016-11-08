Испанцы построят пять корветов для ВМС Саудовской Аравии

Контракт оценивается на сумму более чем в два миллиарда евро.
Поездка испанского монарха состоится 12 – 14 ноября по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, Фелипе VI будут сопровождать министр иностранных дел Альфонсо Дастис и министр развития Иньиго де ла Серна.
Контракт, который в ходе визита будет подписан между саудовским правительством и испанской судостроительной компанией Navantia, оценивается на сумму более чем в 2 миллиарда евро.
Ранее главком военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявлял, что украинские ВМС рассчитывают до 2020 года получить новый корвет и новый ракетный катер.РИА Новости