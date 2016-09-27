Исландия посетовала на опасное сближение российских Ту-160 со своим пассажирским лайнером

В Рейкьявике указали на то, что ВКС РФ создает опасность для полетов гражданской авиации.

В МИД Исландии заявили, что российские бомбардировщики пролетели слишком близко к пассажирскому авиалайнеру pravda.com.ua

В МИД Исландии заявили, что три российских стратегических бомбардировщикасблизились на опасное расстояние с исландским пассажирским самолетом в минувший четверг

Как сообщает The Guardian, в ведомстве заявили, что российские военные самолеты пролетели под авиалайнером, следующим из Рейкьявика в Стокголмьм, следуя на высоте на 1800-2700 метров ниже него.

В министерстве указали, что неоднократно возражали против полетов "неустановленных" российских военных самолетов, из-за опасности, которую они представляют для гражданской авиации.

В свою очередь, представитель посла РФ в Рейкьявике Алексей Шадский заявил, что опасность была "преувеличена".

"Это ясно, что то, как представлен инцидент в местной прессе, – это повод, чтобы снова открыть американскую военно-морскую базу Кефлавик", – заявил он в комментарии для местных СМИ.

Ранее британские истребители перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160, приблизившихся к воздушному пространству Великобритании.

Ту-160 (по кодификации НАТО: Blackjack) – советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла, способный нести ядерное оружие.

Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине.

За минувший год о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран и Великобритании. Так, в декабре прошлого года истребители НАТО перехватиливоенный самолет РФ у границ Латвии, а спустя несколько дней к морским границам страны приблизился российский военный корабль.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием".