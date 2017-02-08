"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

В Белом доме теракт осудили, назвав "трусливым нападением".

Террористы пообещали наказать всех "отступников" dailycaller.com

Террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность засообщает Reuters

В результате инцидента погибли по меньшей мере 22 человека, еще 45 получили ранения.

Террорист-смертник, идентифицированный как Абу Бакр Альтажик, взорвал на себе пояс смертника на парковке суда вечером, когда сотрудники покидали здание.

"Отступники должны знать, начиная с судей-тиранов, что их богохульные суждения не останутся безнаказанными", - говорится в заявлении "Исламского государства".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал теракт "трусливым нападением" и заявил о том, что Советник по вопросам Национальной безопасности США Майкл Флинн позвонил своему афганскому коллеге, Советнику по вопросам Национальной безопасности Афганистана Мохаммаду Атмару, чтобы "выразить поддержку США правительству Афганистана".

Как сообщалось ранее, 10 января в столице Афганистана прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя сразу же после того, как взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Оба взрыва произошли возле здания парламента Афганистана, в людном районе Кабула. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

В результате взрыва погиб 51 человек, еще около 150 людей получили ранения. Среди пострадавших от взрыва были женщины и дети, а также ряд высокопоставленных чиновников и граждане ОАЭ.