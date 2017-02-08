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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

8 февраля в 18:01

В Белом доме теракт осудили, назвав "трусливым нападением".

ИГИЛ
Террористы пообещали наказать всех "отступников"
dailycaller.com
Террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт у здания Верховного суда в Кабуле, сообщает Reuters.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 22 человека, еще 45 получили ранения.

Террорист-смертник, идентифицированный как Абу Бакр Альтажик, взорвал на себе пояс смертника на парковке суда вечером, когда сотрудники покидали здание.

"Отступники должны знать, начиная с судей-тиранов, что их богохульные суждения не останутся безнаказанными", - говорится в заявлении "Исламского государства".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер назвал теракт "трусливым нападением" и заявил о том, что Советник по вопросам Национальной безопасности США Майкл Флинн позвонил своему афганскому коллеге, Советнику по вопросам Национальной безопасности Афганистана Мохаммаду Атмару, чтобы "выразить поддержку США правительству Афганистана".

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Как сообщалось ранее, 10 января в столице Афганистана прогремел взрыв. Террорист-смертник взорвал себя сразу же после того, как взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Оба взрыва произошли возле здания парламента Афганистана, в людном районе Кабула. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".

В результате взрыва погиб 51 человек, еще около 150 людей получили ранения. Среди пострадавших от взрыва были женщины и дети, а также ряд высокопоставленных чиновников и граждане ОАЭ.

По материалам: ZN.UA
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