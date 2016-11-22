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Исламисты планируют теракты в Европе во время новогодних праздников – Госдеп

22 ноября в 06:55

Предупреждение о возможных терактах действительно до 20 февраля следующего года.

Аль-Каида
В Госдепе предупредили об опасности новых терактов в Европе
tsn.ua
В Европе во время рождественнских,  новогодних и других зимних праздников возможны террористические акты, которые планируют боевики ИГИЛ и "Аль-Каиды".

Об этом на своем сайте сообщил Государственный департамент США, информируя об опасности американских граждан, запланировавших путешествие в европейские страны.

В сообщении отмечается, что угроза сохраняется вплоть до 20 февраля 2017 года.

Особую предосторожность советуют соблюдать при посещении массовых уличных мероприятий: фестивалей, ярмарок и т.п.

В Госдепе отметили, что террористы могут применять разнообразные тактики, с использованием как традиционных, так и нетрадиционных видов оружия.

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Как сообщалось, ранее ФБР обнародовало предупреждение о повышении уровня террористической угрозы в День благодарения (24 ноября) и в день инаугурации новоиизбранного президента США Дональда Трампа 20 января. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Европа США терроризм теракт новогодний террористы
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