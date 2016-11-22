Исламисты планируют теракты в Европе во время новогодних праздников – Госдеп

Предупреждение о возможных терактах действительно до 20 февраля следующего года.
Об этом на своем сайте сообщил Государственный департамент США, информируя об опасности американских граждан, запланировавших путешествие в европейские страны.
В сообщении отмечается, что угроза сохраняется вплоть до 20 февраля 2017 года.
Особую предосторожность советуют соблюдать при посещении массовых уличных мероприятий: фестивалей, ярмарок и т.п.
В Госдепе отметили, что террористы могут применять разнообразные тактики, с использованием как традиционных, так и нетрадиционных видов оружия.
Как сообщалось, ранее ФБР обнародовало предупреждение о повышении уровня террористической угрозы в День благодарения (24 ноября) и в день инаугурации новоиизбранного президента США Дональда Трампа 20 января.ZN.UA