Исламисты планируют теракты в Европе во время новогодних праздников – Госдеп

Предупреждение о возможных терактах действительно до 20 февраля следующего года.

В Госдепе предупредили об опасности новых терактов в Европе tsn.ua

В Европе во время рождественнских, новогодних и других зимних праздников возможны террористические акты, которые планируют боевики ИГИЛ и "Аль-Каиды".

Об этом на своем сайте сообщил Государственный департамент США, информируя об опасности американских граждан, запланировавших путешествие в европейские страны.

В сообщении отмечается, что угроза сохраняется вплоть до 20 февраля 2017 года.

Особую предосторожность советуют соблюдать при посещении массовых уличных мероприятий: фестивалей, ярмарок и т.п.

В Госдепе отметили, что террористы могут применять разнообразные тактики, с использованием как традиционных, так и нетрадиционных видов оружия.

Как сообщалось, ранее ФБР обнародовало предупреждение о повышении уровня террористической угрозы в День благодарения (24 ноября) и в день инаугурации новоиизбранного президента США Дональда Трампа 20 января.